Жаркую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области 3 июля

Регион находится на периферии теплого антициклона

Сегодня, 3 июля, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +29°C. День выдастся без дождей, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске в утренние часы отметка на градуснике приблизится к +15°C, днем воздух прогреется до +27°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет +28°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер преимущественно северо-восточный до трех метров в секунду.

В Миассе ожидается потепление до +28°C. День выдастся пасмурным, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный до трех метров в секунду.

Погода в Сатке также порадует жителей отсутствием дождей. Столбики термометров покажут до +25...+27 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до трех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Озерске зафиксируется на +28°C. Облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северного направления до двух метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этим утром составит около +18°C. Возможен туман. Днем показания термометров будут варьироваться от +24 до +29°C.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4—9 метров в секунду.