Жаркую погоду без дождей прогнозируют синоптики в Челябинской области

Ветер будет преимущественно слабым

В Челябинской области установилась жаркая погода: температура воздуха сегодня, 12 июня, поднимется до +32°C. Осадков синоптики Челябинского Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске этим утром будет около +15°C, днем столбики термометров поднимутся до +31°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, до 2—7 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +29°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

В Миассе показания термометров достигнут +30°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер преимущественно северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Сатке погода под копирку.

Отметка на градуснике в Катав-Ивановске приблизится к +29°C. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный, 2 метра в секунду.

Ясная погода ожидается в Аше. В городе потеплеет до +32°C. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +11°C, днем градусники покажут от +27 до +32°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.