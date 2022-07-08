Жаркую и солнечную погоду прогнозируют жителям Челябинска в выходные

В субботу в отдельных районах региона возможны дожди

В предстоящие выходные, 9 и 10 июля, в Челябинской области обещают солнечную и жаркую погоду. При этом в субботу в отдельных районах региона возможны кратковременные дожди с грозами, передают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в Челябинской области столбики термометров покажут от +10 до +15°C, в низинах температура воздуха составит +7°C. Днем потеплеет от +27 до +32°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Утром ожидаются туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы ртутные столбики поднимутся до +15°C, днем воздух раскалится до +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Ночью термометры приблизятся к отметке +13, +18°C, днем — до +32°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье прогнозируют от +13 до +15°C, днем прогреется до +31°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.