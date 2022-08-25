Жаркую и солнечную погоду обещают жителям Челябинска

В отдельных районах региона возможны небольшие осадки

Сегодня, 25 августа, в Челябинской области будет жарко: температура воздуха поднимется до +31°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.



Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +15°C. Днем воздух значительно прогреется — от +28 до +30°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в восточной части региона ожидаются кратковременные дожди, возможно, с грозами. В целом в регионе будет переменная облачность. В утренние часы температура воздуха составит около +16°C, днем потеплеет до +31°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.