Жаркую и дождливую погоду прогнозируют в Челябинской области

Утром местами возможны туманы

Сегодня, 22 августа, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару и кратковременные дожди. При этом в регионе будет ветрено, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске ожидается прохладная погода: столбики термометров покажут около +12°С. Днем воздух значительно прогреется — до +29°С. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня прогнозируют переменную облачность, на востоке региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможны туманы. В утренние часы температура воздуха составит около +13°С. Днем столбики термометров достигнут +25, +30°С. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.