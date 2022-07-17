Жаркую и дождливую погоду обещают в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о грозах и порывистом ветре

Сегодня, 17 июля, в Челябинской области вновь будет жарко и дождливо. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют грозы и туманы.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут около +18°C. Днем воздух прогреется от +26 до +31°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможны туманы. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала сегодня прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. В утренние часы температура воздуха составит около +18°C, днем потеплеет до +28°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.