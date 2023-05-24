Жаркую и безветренную погоду прогнозируют в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 24 мая, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару. День будет не только теплым, но и солнечным. Ветер синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около +12°C, днем воздух раскалится до +30°C. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В утренние часы в Челябинской области будет около +13°C, местами ниже. Днем температура достигнет +25°C, в отдельных районах перешагнет это значение и установится на отметке +30°C. Синоптики также прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.