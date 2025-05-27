Жарко и ветрено будет в Челябинской области 27 мая

Дождей синоптики не обещают

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области воздух может прогреться до +27°C. В одних районах будет солнечно, в других — облачно с прояснениями, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до +27°C. Осадков не предвидится. Ветер преимущественно западный, около 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров достигнут +24°C. В первой половине дня пасмурно, во второй — солнечно. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

Температура в Миассе также поднимется до +24°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, около 7 метров в секунду.

В Златоусте как под копирку.

В Бакале ожидается около +20°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

Жителям Южноуральска, Троицка и Пласта достанется малооблачная погода и 26°C тепла. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Градусники в Бредах покажут около +25°C. Ясно. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +22 до +27°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.