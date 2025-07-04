Жаркими и дождливыми будут первые выходные июля в Челябинской области

Вероятность гроз сохраняется

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в Челябинской области местами температура воздуха поднимется до +29 градусов. При этом регион по-прежнему будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются кратковременные дожди с грозами, ливни, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на субботу пройдет небольшой дождь. Температура воздуха снизится до +14 градусов. Днем без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, вероятны порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье в столице Южного Урала возможен кратковременный дождь. В температурном плане преимущественно без изменений. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами.

По области и в субботу, и в воскресенье сохраняются кратковременные дожди с грозами. 5 июля дневной прогрев составит +23...+28 градусов, 6-го температура поднимется до +24...+29 градусов. При этом на севере региона в воскресенье будет около +20 градусов. Ветер преимущественно западный, от 5 до 10 метров в секунду с отдельными порывами.