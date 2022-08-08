Жаркая погода без осадков ожидается в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Во вторник, 9 августа, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры воздуха до +31 °C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этой ночью столбики термометров в регионе покажут от +12 до +17 °C, в горах и низинах похолодает до +8 °C. Днем воздух прогреется от +26 до +31 °C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит от +15 до +17 °C, днем столбики термометров поднимутся до +31 °C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.