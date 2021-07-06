Жаркая погода возвращается в Челябинскую область

Сегодня, 6 июля, потеплеет до +23°C

С сегодняшнего дня в Челябинскую область постепенно начнет возвращаться тепло. Так, 6 июля столбики термометров в области поднимутся до +23°C. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске во вторник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +18, +23°C, на юге до +26°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.