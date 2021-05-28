Жаркая погода возвращается в Челябинскую область

Осадков синоптики не прогнозируют

Жара постепенно возвращается в Челябинскую область. Сегодня днем, 28 мая, синоптики прогнозируют потепление до +29°C. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Днем в регионе столбики термометров покажут +24, +29°C. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске осадков не прогнозируют. Днем ртутные столбики поднимутся до +26, +28°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

