Жаркая погода возвращается в Челябинскую область

20 мая воздух в регионе прогреется до +28°C

В предстоящий четверг, 20 мая, в Челябинской области ожидаются холодная ночь и жаркий день. Синоптики по-прежнему обещают порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в регионе похолодает до +5, +10°C, в горах и низинах будет значительно холоднее — до +1°C. Днем воздух прогреется до +23, +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

в Челябинске 20 мая осадков синоптики не прогнозируют. В ночные часы ртутные столбики покажут +7, +9°C, днем потеплеет до +25, +27°C. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.