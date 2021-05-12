Жаркая погода сохраняется в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

С каждым днем в Челябинской области становится всё жарче. В четверг, 13 мая, столбики термометров поднимутся до +29°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В регионе синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. Ночью ртутные столбики опустятся до +5, +10°C, в низинах будет значительно холоднее — до +1°C. Днем воздух прогреется до +24, +29°C. Ветер ночью неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, днем северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют малооблачную погоду. Ночью температура воздуха опустится до +8, +10°C, днем ртутные столбики поднимутся до +27, +29°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ближе к выходным в Челябинской области столбики термометров поднимутся выше +30°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.