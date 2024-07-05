Жаркая погода сохранится в Челябинской области в выходные

В субботу пройдут дожди

В предстоящие выходные, 6 и 7 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода до +30 градусов. В субботу в большинстве районов пройдут небольшие дожди, в воскресенье — без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске достигнет +17°С, днем воздух раскалится до +28°С. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе в ночные часы показания термометров установятся в пределах от +16 до +21°С, в низинах опустятся до +13°С. Днем отметка на градуснике будет варьироваться в пределах от +16 до +31°С. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Ветер преимущественно северного направления от 6 до 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 7 июля, в столице Южного Урала ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут от +16 до +18°С, дневной прогрев составит до +26...+28 градусов Цельсия. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области 7 июля также обойдется без существенных осадков. Воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.