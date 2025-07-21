Жаркая погода со слабым ветром ожидается в Челябинской области 21 июля

Дождей быть не должно

Сегодня, 21 июля, погоду в Челябинской области продолжит определять антициклон: день выдастся жарким, местами будет пасмурно, но без осадков, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Воздух в Челябинске прогреется до +28°С. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске и Еманжелинске будет также около +28°С. Переменная облачность, облаков станет меньше во второй половине дня. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Миассе — под копирку.

Температура в Златоусте, Снежинске и Озерске достигнет +25°С. Осадков быть не должно. Ветер западный, около 2 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут +24°С. Облачно. Ночью может пройти небольшой дождь. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +30°С. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, слабый.

В целом столбики термометров в регионе зафиксируются на +25...+30°С. Юг региона накроет аномальная жара до +33°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.