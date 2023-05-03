Жаркая погода с сильным ветром сохранится в Челябинской области

Синоптики обещают переменную облачность

В Челябинской области в четверг, 4 мая, сохранится жаркая и ясная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +26 градусов. Также в области сохранится порывистый ветер.

В ночь на четверг в Челябинске ожидается +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Миассе и Златоусте ночью синоптики прогнозируют около +10 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западного направления около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске в четверг также будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

В Троицке синоптики обещают повышение температуры до +24 градусов. Преимущественно облачно с прояснениями, без осадков.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от +2 до +12 градусов, днем — +21…+26 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.