Жаркая погода с прохладным ветром ждет Челябинскую область 1 августа

Почти без осадков

Август в Челябинской области начнется с жаркой погоды: температура по области может подняться до +27°C. Северный умеренный ветер сохранится. Преимущественно без дождей, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается от +23 до +25°C. Переменная облачность, без дождя. Ветер северный, около 6 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске, Миассе и Верхнеуральске покажут около +25°C. Солнечно. Ветер северо-восточного направления, 5 метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +24°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер умеренный северного направления.

Жителям Аши достанутся ясная погода и +26°C. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +21°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер северный, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +22 до +27°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.