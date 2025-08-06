Жаркая погода с дождями и грозами ожидается на Южном Урале 6 августа

Осадки принесут атмосферные фронты

Сегодня, 6 августа, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами температура воздуха поднимется выше +30°C, а где-то будет чуть выше +20. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на популярные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске ожидается +28°C и небольшой дождь. Вероятна гроза. Ветер юго-западного направления, слабый.

Воздух в Магнитогорске и Катав-Ивановске прогреется до +27°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер преимущественно южный, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе, Троицке и Пласте достигнут +23°C. Дождь с грозой. Ветер южного направления, слабый.

В Златоусте градусники покажут +20°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +26 до +31°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.