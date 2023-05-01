Жаркая погода до +26 градусов возвращается в Челябинскую область

Осадков синоптики не прогнозируют

После небольшого кратковременного похолодания в Челябинскую область вернется жаркая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, во вторник, 2 мая, температура воздуха в регионе поднимется до +26 градусов. День будет ясным. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 4 — 6 градусов, днем поднимутся до плюс 21 — 23 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Также до +23 градусов 2 мая потеплеет в Миассе и Златоусте. Погода будет преимущественно малооблачной.

В Озерске, по данным синоптиков, будет преимущественно облачно с прояснениями, без осадков. В дневные часы температура воздуха составит плюс 18 — 22 градуса.

Теплее всего ожидается в Сатке — до +25 градусов. День будет солнечным, ветер слабым южного направления.

В целом по региону в ночные часы температура будет варьироваться в пределах от 0 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 — 26 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточного направления 4 — 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.