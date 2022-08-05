Жаркая погода без осадков ожидается в Челябинской области

Тепло в регионе задержится почти на неделю

Сегодня, 5 августа, в Челябинской области будет жарко: столбики термометров поднимутся выше +30°C. Погода будет солнечной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. В утренние часы столбики термометров покажут около +15°C, днем воздух прогреется от +27 до +29°C. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около +15°C, днем воздух раскалится до +31°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.