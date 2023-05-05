Жаркая и ветреная погода сохранится в Челябинской области

День будет преимущественно ясным

Сегодня, 5 мая, в Челябинской области температура воздуха вновь поднимется до +26 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В утренние часы в Челябинске будет около +11°C, днем столбики термометров достигнут отметки +25°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха также составит около +11°C, местами ниже. Днем ожидается повышение до +26°C, в отдельных районах прогнозируют около +21°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.