Жаркая и сухая погода ожидается в Челябинской области на предстоящей неделе

Синоптики обещают южноуральцам повышение температуры до +33 градусов

В Челябинскую область возвращается жара. По данным синоптиков, на этой неделе воздух будет раскаляться до +28 градусов и выше. Погода порадует южноуральцев не только высокими температурами, но и отсутствием осадков. Подробнее рассказали синоптики центра «Фобос».

«В уральских регионах фон атмосферного давления будет повышенным, так что условий для развития мощной облачности не будет. Неделя пройдет без существенных осадков. Температура повысится до +28...+33 градусов»,— рассказали синоптики.

Согласно долгосрочному прогнозу, в Челябинске ночные температуры будут составлять плюс 15—18 градусов, дневные будут подниматься до +29 градусов. Жара простоит до субботы включительно, в воскресенье температура снизится до +23 градусов.

В отдельных городах и районах Челябинской области ожидается выше +30 градусов. Местами столбики термометров покажут чуть ниже этого значения.

Ветер в целом будет слабым, в первой половине недели преимущественно северного направления, во второй — южного. Возможны отдельные порывы.

За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.