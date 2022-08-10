Жаркая и сухая погода ожидается на Южном Урале

Утром в отдельных районах возможны туманы

Сегодня, 10 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода без осадков. В отдельных районах возможен порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров достигнут +16 °C, днем будет значительно жарче — до +30 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Утром в некоторых районах области возможны туманы. Температура воздуха в утренние часы составит около +16 °C, днем столбики термометров достигнут +31 °C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.