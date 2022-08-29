Жаркая и солнечная погода ожидается в Челябинске

Местами в регионе возможны небольшие дожди

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области будет жарко: воздух раскалится до +31°С. В Челябинске осадков не ожидается, в отдельных районах региона возможны небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске будет прохладно: температура воздуха составит около +13°С. Днем столбики термометров достигнут +28, +30°С. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15°С, днем воздух раскалится до +31°С. Ветер западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы при непогоде могут усиливаться до 13 метров в секунду.