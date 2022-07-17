Жаркая и дождливая погода сохранится на Южном Урале

Жителей Челябинской области предупредили о порывистом ветре

В понедельник, 18 июля, в Челябинской области сохранится жаркая и дождливая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны грозы.

В ночь на понедельник в регионе температура воздуха составит от +13 до +18°С, в низинах столбики термометров опустятся до +8°С. Днем потеплеет от +26 до +31°С. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала ожидается переменная облачность, слабый дождь. В ночные часы столбики термометров достигнут около +18°С, днем воздух прогреется до +26°С. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.