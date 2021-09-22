Жарим, запекаем, маринуем: пять рецептов из кабачка

ИА «Первое областное» подготовило подборку необычных блюд из привычного овоща

Что чаще всего мы привыкли готовить из самого, пожалуй, осеннего продукта — кабачка? Оладьи, рагу, икру, крем-суп, рататуй, фаршированные «лодочки»? Если вы в поиске необычного рецепта приготовления кабачка, возможно, вам пригодится подборка блюд от ИА «Первое областное».

Колокефтедес (греческие шарики из кабачков)

Нам потребуется:

400 г кабачков; 1 луковица; 80 г сыра фета; 1 яйцо; 80 г муки; щепотка сушеной мяты; соль по вкусу; масло для жарки.

Готовим:

Кабачки измельчаем на терке, добавляем соль. Оставляем на 10—15 минут, затем отжимаем. Смешиваем кабачки с нарезанным луком, измельчаем фету, добавляем яйцо и размешиваем. Всыпаем муку и снова перемешиваем. При помощи столовой ложки формируем небольшие шарики. В сотейнике разогреваем растительное масло. Обжариваем в нем шарики порциями и выкладываем на бумажные полотенца.

Кабачки, жаренные в соевом соусе

Нам потребуется:

1 столовая ложка крахмала; 4 столовые ложки соевого соуса; 1 луковица; пол чайной ложки соли; пол чайной ложки молотого имбиря; 2 средних кабачка; 2 столовые ложки подсолнечного масла; морковь и болгарский перец — по желанию; 5 зубчиков чеснока.

Готовим:

В небольшом количестве воды разводим крахмал, добавляем в него соевый соус, мелко рубленный лук, соль и имбирь. Кабачки промываем, нарезаем кубиками толщиной около 1 см. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Можно добавить морковь и болгарский перец. Когда кабачки будут наполовину готовы, вливаем соевую заливку. Томим овощи под крышкой 5—7 минут. Затем добавляем измельченный чеснок, перемешиваем, снимаем с огня и даем немного постоять.

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью

Нам потребуется:

3 небольших кабачка; 50 г сливочного масла; 2 столовые ложки муки; 1 стакан молока; 2 яйца; соль и черный молотый перец — по вкусу; 1 пучок петрушки; 1 пучок базилика; 200 г брынзы; 100 г твердого сыра; подсолнечное масло для смазывания.

Готовим:

Промываем и очищаем от кожуры кабачки. Нарезаем их тонкими кружочками и отвариваем до полуготовности (3—5 минут). Пока кабачки остывают, готовим соус. Обжариваем на сливочном масле муку. Добавляем к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешиваем, чтобы мука полностью разошлась и не было комков. Добавляем соль, перец и убираем с огня. Смазываем форму для запекания подсолнечным маслом и выкладываем в нее кабачки внахлест. Измельчаем зелень и смешиваем ее с брынзой. Выкладываем эту смесь на кабачки. Заливаем все соусом и посыпаем тертым сыром. Выпекаем 20—25 минут при температуре 200 градусов.





Маринованные кабачки

Нам потребуется:

2 средних кабачка; 1 чайная ложка соли; 2 зубчика чеснока; 1 пучок укропа; пол чайной ложки черного молотого перца; пол чайной ложки красного перца хлопьями; 2 столовые ложки 9-процентного уксуса; 6 столовых ложек оливкового масла; 2 столовые ложки меда.

Готовим:

Кабачки промываем и нарезаем тонкими ломтиками. Засыпаем их солью и оставляем на 20—30 минут. Теперь готовим маринад: смешиваем измельченный чеснок, укроп, перцы, столовый уксус, оливковое масло и мед. Сливаем с кабачков выделившийся сок, помещаем в маринад и убираем в холодильник на ночь.

Сладкий пирог из кабачков

Нам потребуется:

200 г муки; 0,5 ч. л. соды; щепотка соли; 1 ч. л. разрыхлителя; 1 яйцо + 1 белок для глазури, 10 г ванильного сахара; 1 лимон (цедра и сок); 150 г сахара; 60 мл растительного масла; 250 г кабачков; 150 г сахарной пудры (для глазури).

Готовим:

Выстилаем форму для запекания пекарской бумагой и смазываем растительным маслом. Просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель, соду, щепотку соли и хорошо все перемешиваем. Измельчаем на мелкой терке цедру лимона. Затем разрезаем лимон пополам и выжимаем сок из половинки лимона. В отдельной емкости соединяем сахар, куриное яйцо и растительное масло. Добавляем 2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. цедры лимона и ванильный сахар. Оставшуюся цедру сохраняем и используем для приготовления глазури и украшения пирога.

Смешиваем компоненты до получения однородной массы и растворения сахара. Измельчаем кабачки на мелкой терке и слегка отжимаем их. Добавляем мякоть кабачка к жидким компонентам. Хорошо все перемешиваем. Затем небольшими порциями добавляем подготовленную смесь муки, соды и разрыхлителя, перемешиваем. Должно получиться густое тесто. Выкладываем его в подготовленную форму для запекания и слегка разравниваем. Подготовленный пирог убираем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 50—55 минут. Охлаждаем пирог на решетке в течение 15 минут.

Готовим глазурь: отделяем яичный белок от желтка и помещаем в сухую емкость. Затем небольшими порциями добавляем просеянную сахарную пудру, постоянно помешивая и растирая смесь при помощи ложки. Когда масса загустеет, добавляем 1—2 ст. л. лимонного сока и 1—2 ч. л. лимонной цедры и еще раз все хорошо перемешиваем. Лимонный сок и цедру добавляем по вкусу. Украшаем пирог глазурью, присыпаем щепоткой лимонной цедры и подаем к столу.