Жара вернется в Челябинскую область

Во вторник, 7 июня, температура может превысить 25 градусов

Вторник, 7 июня, в Челябинской области обещает быть жарким. Синоптики регионального гидрометцентра обещают температуру на уровне +20...26°С. Однако небо будет пасмурным, во многих местах возможны грозы.



По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на 7 июня температура в среднем по области составит +11...16°С, днем потеплеет до +20...26°С. В горах и низинах прохладнее, до +16°С. Установится облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди или даже грозы. Умеренный, в 8—13 метров в секунду ветер при грозе может усилиться до 23 метров в секунду.

В Челябинске дневная температура составит +22...24°С. Грозы над городом синоптики не обещают, но кратковременный дождь в любое время суток вполне возможен.