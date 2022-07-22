Жара вернется в Челябинскую область в выходные

В отдельных районах пройдут небольшие дожди

В предстоящие выходные, 23 и 24 июля, в Челябинской области прогнозируют жаркую погоду. В субботу пройдут небольшие дожди, в воскресенье осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут от +10 до +15°C, в низинах ожидается до +6°C. Днем воздух прогреется от +26 до +31°C, в горах будет до +23°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала 23 июля в ночные часы прогнозируют от +13 до +15°C, днем потеплеет до +28°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15°C, днем столбики термометров поднимутся до +32°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 24 июля, в Челябинске будет около +14°C, днем ожидается повышение температуры до +30°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.