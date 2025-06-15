Жара в Челябинской области усилится до +36 градусов 15 и 16 июня

На территорию уральских регионов поступает тепло с Ближнего Востока

Сегодня, 15 июня, и во второй половине дня 16-го в южных районах Челябинской области температура воздуха может подняться до +36 градусов и выше. В областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение.

По данным уральских синоптиков, причиной жары является циклон, который поднимается с Европейской территории страны на северо-восток, вынося тепло с Ближнего Востока. В отдельные районы Южного Урала он принесет кратковременные дожди с грозами и сильным ветром.

При аномальной жаре важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, предупредили в министерстве общественной безопасности региона.

Ожидается, что уже со вторника температура воздуха в ряде районов существенно снизится.