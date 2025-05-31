Жара в Челябинской области усилится до +33 градусов 31 мая

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение

Антициклон усилит жару в Челябинской области в последний весенний день: местами градусники покажут до +33°C. В большинстве районов осадков не будет, но синоптики обещают небольшую облачность. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух прогреется до +31°C. Без погодных сюрпризов. Ветер западной четверти, около 3 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +28°C. Возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +29°C. Малооблачно. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит +28°C. День выдастся солнечным. Ветер северо-западный, слабый.

Гроза и +28°C достанутся жителям Верхнеуральска. Осадков не предвидится. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Градусники в Аше покажут около +30°C. Малооблачно. Вечером может прогреметь гроза. Ветер юго-западного направления, около 3 метров в секунду.

В Бредах и Троицке также установится жаркая погода — до +31°C. Ясно. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

В Бакале ожидается +26°C и переменная облачность. Ветер западный, слабый.

В целом в регионе потеплеет до +28...+33°C. Небольшая облачность. Ветер западной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.