Жара усилится до +33 градусов в Челябинской области 11 июня

Местами пройдут дожди с грозами

В среду, 11 июня, в Челябинской области сохранится влияние антициклона на погоду: местами ожидается жара до +33°C. В Челябинске осадков не будет, в отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди с грозами.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут от +14 до +16°C, днем воздух раскалится до +31°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью ожидается от +11 до +16°C, в низинах температура опустится до +6°C. Дневной прогрев составит от +28 до +33°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер преимущественно восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.