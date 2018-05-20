/ Жара придет на Южный Урал вместе с градом

В регионе сохраняется желтый уровень опасности.

До плюс 26 градусов ожидается на юге Челябинской области в понедельник, 21 мая. Об этом сообщается челябинский гидрометцентр. При этом ночью в северных районах столбик термометров опустится до плюс 8 градусов. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы 13−18 метров в секунду. Не обойдется и без осадков.

Днем в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в южных районах возможен град. — пояснили в челябинском гидрометцентре.

В областном центре днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и грозы.

По данным Гидрометцентра России, на Южном Урале сохраняется оранжевый уровень погодный опасности. Он вводится, если есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. В Челябинской области это связано с высокой пожароопасностью, сильным ветром, грозами и дождем.