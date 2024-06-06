Жара с грозовыми ливнями сохранится в Челябинской области 7 июня

При грозах возможен порывистый ветер

В пятницу, 7 июня, в отдельных районах Челябинской области воздух раскалится до +31 градуса. В северной половине температура будет ниже. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют дожди, местами с грозами и градом.

«Малоподвижная область пониженного давления продолжает свое влияние на регион, сохраняется неустойчивая погода с грозовыми ливнями», — уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью около +16 градусов, днем — до +28 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер от 4 до 9 метров в секунду, с порывами при грозе до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Температура воздуха в ночные часы опустится до +12…+17 градусов, днем поднимется до +26…+31 градуса. На севере региона в дневные часы около +20 градусов. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.