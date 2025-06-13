Сегодня, 13 июня, в ряде районов Челябинской области продолжит бушевать непогода: синоптики обещают сильные дожди, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Воздух раскалится до +29 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Временами грозы. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ветер юго-западный, слабый.
В Магнитогорске небольшой дождь пройдет только днем. Столбики термометров покажут +27 градусов. Ветер западный, до 4 метров в секунду.
В Миассе синоптики обещают +25 градусов и кратковременные дожди. Ветер слабый западного направления.
В Златоусте чуть прохладнее — до +23 градусов и умеренный дождь.
В Аше воздух прогреется до +27 градусов. Без осадков.
В целом температура по области будет варьироваться в пределах от +24 до +29 градусов. Переменная облачность, в большинстве районов дожди. Местами сильные. Грозы, град. Ветер преимущественно слабый, но при грозах будет усиливаться до штормовых значений.