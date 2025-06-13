Жара и ливни со шквалистым ветром ожидаются в Челябинской области 13 июня

Сохраняется вероятность гроз

Сегодня, 13 июня, в ряде районов Челябинской области продолжит бушевать непогода: синоптики обещают сильные дожди, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Воздух раскалится до +29 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Временами грозы. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ветер юго-западный, слабый.

В Магнитогорске небольшой дождь пройдет только днем. Столбики термометров покажут +27 градусов. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают +25 градусов и кратковременные дожди. Ветер слабый западного направления.

В Златоусте чуть прохладнее — до +23 градусов и умеренный дождь.

В Аше воздух прогреется до +27 градусов. Без осадков.

В целом температура по области будет варьироваться в пределах от +24 до +29 градусов. Переменная облачность, в большинстве районов дожди. Местами сильные. Грозы, град. Ветер преимущественно слабый, но при грозах будет усиливаться до штормовых значений.