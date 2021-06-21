Жара и грозы возвращаются в Челябинскую область

Но только на один день

Жара и дожди возвращаются в Челябинскую область. В предстоящий вторник, 22 июня, синоптики прогнозируют грозы и повышение температуры до +32°C. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Столбики термометров покажут +10, +15°C, в горах и низинах до +7°C. Днем потеплеет до +27, +32°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах — умеренные. Возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15—17 метров в секунду.

В Челябинске ночью осадков не ожидается. Ртутные столбики опустятся до +11, +13°C. Днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +27, +29°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Отметим, жаркая погода простоит в регионе всего один день. Уже в среду, 23 июня, ртутные столбики вновь опустятся до +20°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.