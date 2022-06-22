Жара, дожди и грозы надвигаются на Челябинскую область

Воздух в регионе раскалится до +32 градусов

В четверг, 23 июня, в Челябинской области прогнозируют жару, дожди и грозы. В столице Южного Урала погода также будет жаркой и дождливой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от +10 до +15°C, на юге потеплеет до +18°C, днем воздух прогреется от +24 до +29°C, на юге области до +32°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг ожидается от +12 до +14°C, днем ртутные столбики достигнут +29°C. Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.