Жара до +36 градусов ожидается в Челябинской области 31 мая

День будет ветреным

В среду, 31 мая, в Челябинской области будет еще жарче, чем в предыдущие дни: воздух раскалится до +36 градусов. Ветер в регионе усилится до 17 метров в секунду, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду ожидается от +13 до +18°C, в горах и низинах столбики термометров покажут около +8°C. Днем температура пойдет на рекорд: синоптики прогнозируют повышение до +36°C. В отдельных районах также будет жарко — до +31°C, в горных районах и низинах — до +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают около +18°C, днем воздух раскалится до +34°C. Переменная облачность и затишье в плане осадков. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду.