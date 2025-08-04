Жара до +31°C и локальные дожди ожидаются в Челябинской области 5 августа

Отдельные районы окутают туманы

Во вторник, 5 августа, в Челябинской области будет жарко. В большинстве районов дождей не будет, осадки ожидаются лишь на юге. Ветер сохранится слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске предстоящей ночью опустится до +13...+15°C. Днем потеплеет до +27...+29°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер слабый южного направления.

В Челябинской области градусники этой ночью покажут от +11 до +16°C, в горах и низинах похолодает до +6°C. Днем столбики термометров зафиксируются на +26...+31°C. Переменная облачность, на юге местами пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Утром локально туман. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы на юге могут достигать 14 метров в секунду.