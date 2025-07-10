Жара до +30 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Челябинской области 10 июля

Осадки пройдут преимущественно в первой половине дня

Сегодня, 10 июля, градусники в Челябинской области покажут до +30°C. Без дождей снова не обойдется. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на популярные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура может подняться до +29°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западной четверти, около 5 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске также покажут +29°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +27°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет меньше. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

Воздух в Бакале прогреется до +24°C. Осадки покинут город во второй половине дня. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +26°C. Дождь сменится малооблачной погодой ближе к вечеру. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +25 до +30°C. Облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Локально грозы и град. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.