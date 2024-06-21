Жара до +29 градусов ожидается в Челябинской области

В отдельных районах прогремят грозы

Сегодня, 21 июня, день в Челябинской области выдастся жарким и ветреным. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, местами прогремят грозы. Подробнее о погоде в ряде городов Южного Урала — в нашем материале.

Этим утром температура воздуха в Челябинске поднимется до +17°C, днем достигнет +26°C. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске приблизится к +26°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

В Миассе термометры покажут +25°C. Небольшой дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Дождливая погода ожидается в Сатке. В городе потеплеет до +22…+24 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, до 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Верхнем Уфалее составит от +23 до +25°C. Облачно с прояснениями, вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

В Троицке будет от +25 до +28°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +12°C, днем градусники покажут до +24…+29 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Есть вероятность грозы. Ветер западный, северо-западный, до 6—11 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.