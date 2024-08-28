Жара до +27 градусов сохранится в Челябинской области 29 августа

Но только в отдельных районах

В четверг, 29 августа, в одной половине Челябинской области сохранится жара до +27 градусов, в другой температура опустится чуть ниже +20 градусов. Местами возможны небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«При прохождении холодного фронта на Южном Урале в ближайшие сутки в отдельных районах ожидаются дожди, в северной половине области — небольшое похолодание», — рассказали синоптики.

Градусники в Челябинске предстоящей ночью покажут около +14°C, днем воздух прогреется до +22°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от +11 до +16°C, в горах и низинах столбики термометров опустятся до +8°C. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами. Утром в отдельных районах вероятен туман. Днем осадки будут носить локальный характер. Отметка на градуснике установится в пределах от +19 до +24°C, на юге потеплеет до +27°C. Ветер преимущественно западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.