Жара до +27 градусов, ливни и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 2 июля

В регионе действует штормовое предупреждение

Челябинская область находится в зоне влияния атмосферных фронтов, из-за чего в регионе сохраняется дождливая погода. Осадки, местами сильные, ожидаются и в среду, 2 июля. Несмотря на непогоду, местами воздух прогреется до +27 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров этой ночью опустятся до +14...+16 градусов. Кратковременный дождь, местами сильный. Днем на порядок выше — от +25 до +27 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь с грозой. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью также не обойдется без капризов природы. Градусники покажут от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22...+27 градусов. Облачно с прояснениями, в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы от 15 до 17 метров в секунду. При грозах возможно усиление до штормовых 25 метров в секунду.