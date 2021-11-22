Жалобы южноуральцев властям передаст голосовой помощник «Алиса»

Можно рассказать о нечищенных дорогах, проблемах образования, здравоохранения, ЖКХ

Жители Челябинской области теперь могут передать свои обращения властям с помощью голосового помощника «Алиса». Удобная функция разработана АНО «Диалог». Через новую систему жители Челябинска уже успели пожаловаться на нечищенную дорогу, сообщает южноуральский Центр управления регионом.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, голосовые обращения автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга и направляются в систему «Инцидент Менеджмент».

«Сейчас „поговорить“ с государством, рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России. Система работает, навык проверен», — прокомментировал новшество Алексей Гореславский.

Следует отметить, что в фоновом режиме голосовой помощник не будет подслушивать пользователей. Пожаловаться на проблемы с дорогами, ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение можно через «Яндекс. Станцию», браузер в смартфоне или приложения «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». Достаточно сказать — «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент». Помощнику нужно описать проблему, указать адрес, город и регион. Ответ придет на электронную почту «Яндекс».

«АНО „Диалог“ продолжает внедрять цифровые практики, позволяющие ускорить процесс доставки сообщений граждан до органов власти. Новая функция повысит эффективность обратной связи с жителями. Важно, чтобы обращения были конструктивными. То есть сообщение „Где дороги?“ — зафиксировано не будет. Необходимо указать конкретную проблему. Например, „На улице Ленина у дома № 85б яма на дороге“. Такую жалобу система считает», — пояснил руководитель ЦУР Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Новинку опробовали два челябинца. Оба обращения касались начищенных дорог, администрация направила бригаду на место — снег с дороги убрали, тротуар почистили. Напомним, за 2021 год система «Инцидент Менеджмент» в Челябинской области зафиксировала 117 тысяч обращений от жителей. Всего за год работы ЦУР обработал более 300 тысяч сообщений, поступивших в органы власти по разным каналам связи.