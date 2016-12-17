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180 жалоб на выбросы поступило в экологическую приемную Челябинска

180 жалоб на выбросы поступило в экологическую приемную Челябинска
НМУ , Челябинская область , экология , жалобы
20.12.2016 16:52:36

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20 Декабря 2016, 18:30

Жители сообщают о сильном химическом запахе со стороны промышленных предприятий.

Режим неблагоприятных метеоусловий сохраняется на территории Челябинска с 12 декабря. Только за последние сутки в экологическую приемную города от местных жителей поступило порядка 180 обращений. Больше всего жалоб из Металлургического, Тракторозаводского и Калининского районов.

Собственников промышленных предприятий Челябинска просят снизить количество выбросов в атмосферу. Жители сообщают о неприятном запахе химического происхождения в районе «Мечела». Позже загрязнение распространилось на большую территорию. Всего в экологическую приемную поступило больше 180 жалоб.

— В экологическую приемную с вечера понедельника поступает много обращений из Металлургического, Тракторозаводского и Калининского районов с жалобами на сильный химический запах от металлургических предприятий, котельных и ТЭЦ. Первые обращения начали поступать от жителей домов, располагающихся вблизи санитарной зоны предприятия «Мечел», чуть позднее обращения стали поступать со всего района,— сообщил сайту «Первый областной» член экологического совета при Губернаторе Челябинской области, директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Отметим, что установившиеся на улице морозы вызывают затруднения дыхания. Это происходит из-за воздействия морозного воздуха на мышцы дыхательных путей, поэтому люди особенно остро реагируют на выбросы предприятий и автотранспорта.

Фото: Dirty.ru

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