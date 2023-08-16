Жалобы магнитогорцев на отсутствие школ и транспорта заинтересовали СК

Мэрия города отреагировала на претензии

Следственный комитет РФ проверит жалобы жителей из одноэтажных окраин Магнитогорска на отсутствие школ, детских садов и общественного транспорта. Об этом сообщил информационный центр ведомства. Между тем мэрия города металлургов настаивает, что дети из отдаленных поселков обеспечены местами в образовательных учреждениях, а жалобы на транспорт и вовсе могут быть частью борьбы за маршруты между перевозчиками. Подробности — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Внимание следователей привлекли сообщения, оставленные в паблике главы СК от имени жителей коттеджных поселков Западный-1, Западный-2, Нежный и Зеленая Долина. В них утверждается, что в микрорайонах с населением 8 тысяч человек нет ни одного детского сада и школы. А до ближайшего образовательного учреждения, которое находится в четырех километрах, дети якобы добираются пешком по оживленной трассе без тротуара.

Проверкой этих сообщений займется следственное управление по Челябинской области, а доклад по ее результатам будет представлен в головное управление, сообщает инфоцентр СК РФ.

ИА «Первое областное» обратилось в пресс-службу администрации города Магнитогорска с просьбой прокомментировать ситуацию. Там ответили, что упомянутые поселки закреплены за образовательными учреждениями Магнитогорска, в числе которых пять детских садов, два центра раннего развития детей и одна общеобразовательная школа в Правобережном районе города. В мэрии утверждают, что учащихся по заявлениям родителей подвозят до школы на автобусах. К слову, два года назад местные жители жаловались на эти автобусы, что они забирают детей на въездах в поселки, а не возле домов.

В перспективе генеральный план развития города предполагает строительство к 2026—2027 гг. школы-садика на 630 мест в поселке Западный-1. А вдоль дороги к 61-й школе пообещали проложить тротуар.

Что касается общественного транспорта, то жителей частного сектора обслуживают два маршрутных такси под номерами 32 и 5. Нарушений в их работе не выявлено. Тем не менее после появления жалоб оператор 32-го маршрута усилил контроль за регулярностью движения транспортных средств.

В администрации Магнитогорска не исключают, что комментарии в соцсетях о плохой работе транспорта могут быть частью борьбы предпринимателей за маршруты.

«Недобросовестные перевозчики таким образом ищут обоснование для изменения или продления своего маршрута на территориях, где якобы существующие маршруты не справляются с пассажиропотоком», — считают в мэрии.

ИА «Первое областное» будет следить за дальнейшим развитием событий.