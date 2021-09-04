«Землю казакам раздадим»: в Общественной палате Челябинской области подумали, как бороться с «пьяной» Кировкой

Рассказываем, почему в пешеходных зонах Челябинска могут появиться казачьи патрули.

В Челябинске бурно обсуждают тему торговли спиртным ночью в барах и ресторанах на пешеходной Кировке. Общественный совет при ГУ МВД области предложил ограничить продажу алкоголя: якобы шум и пьяные дебоширы порядком истрепали нервы местным жителям. В ответ на это рестораторы, один за другим начали публично высказываться против инициативы. Исполнительный директор российской Ассоциации производителей пива даже письмо из Москвы на имя губернатора региона Алексея Текслера прислал. Разными словами говорят об одном: ограничить продажу алкоголя на Кировке в ночные часы, значит обескровить единственную тусовочную улицу города, бары и клубы просто закроются. А проблему неадекватных пьяных граждан это не решит.

В итоге заместитель губернатора Сергей Сушков был вынужден отреагировать на столичное обращение, заявив что никаких подобных инициатив в правительстве области не рассматривается и не планируется. Казалось бы, в странной истории поставлена точка.

Тем не менее, 3 сентября Общественная палата Челябинской области собрала в агроинженерном университете круглый стол. И говорили там не только об алкогольной Кировке. Даже как бы совсем не об этом. Председатель палаты Николай Дейнеко в первые минуты заседания уточнил, что тема собрания касается безопасности и комфорта пешеходных зон в целом. Потом уточнил это еще трижды, после чего несколько человек встречу покинули. За столами остались сотрудники силовых ведомств, общественники и представители бизнеса.

У полиции сил хватит. Если вызвать подкрепление из других районов





Рашид Шаяхмурдинов, зампред Общественного совета при ГУ МВД области зашел с козырей:

«Представьте фантастическую ситуацию. Живет на Кировке неуравновешенный житель. Надоело ему слушать музыку и дебош под окном, он взял ружье, пошел в бар и навел там свои порядки. Вот вам ЧП на всю страну. Ведь поступает масса обращений от граждан. На закономерный вопрос, а неужели полиция не может навести порядок, отвечу: полиция может, но для этого придется стягивать силы с других районов Челябинска. Мы предлагаем не запретить продажу алкоголя на Кировке, а ограничить. А еще — создать дружины, которые бы финансировались из бюджета области. Ну или ЧОПы привлекать. И не только про Кировку речь, поток людей перетекает и на новую набережную», — спохватывается Рашид Шаяхмурдинов.

Сил точно хватит, есть же Росгвардия и ОМОН

Коллегу поддержал Дмитрий Блинов, начальник одного из отделов ГУ МВД России по Челябинской области, который напомнил, что в соседних регионах действуют более жесткие временные ограничения на продажу алкоголя — в Башкирии, например, запрещена реализация крепких напитков после 18:00. А если потребуется навести порядок на Кировке и других общественных территориях, то сил у ведомства, подчеркнул Дмитрий Блинов, хватит.

«Ежесуточно в районе Кировки дежурят три экипажа Росгвардии, да и ОМОН готов оперативно прибыть на место, — подхватил еще один участник, полковник Горячков, начальник отдела обеспечения участия войск в охране общественного порядка управления Росгвардии по Челябинской области.





Сергей Березуев, начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска, спокойно дожидается своего слова и поясняет, что региональные полномочия позволяют либо ограничить торговлю алкоголем во всех барах и ресторанах области, либо нигде. Выделить какую-то особую общественную зону, свободную от алкоголя с точки зрения закона невозможно. Зато возможно заняться теми, кто действительно портит всю статистику.

«Основное зло — так называемые наливайки. Они ставят столик, микроволновку, бросают на прилавок пару беляшей и спокойно торгуют алкоголем, прикрываясь статусом предприятия общественного питания. Вот наверное мы сейчас этой темой и позанимаемся с Роспотребнадзором. Надеюсь, порядка станет больше», — в ответ на эти слова Березуева Илья Ройтенберг, владелец «Лаборатории живого пива» на Кировке энергично начал кивать головой.

А еще у нас есть казачество, его можно нанимать за деньги

Николай Дейнеко постарался перевести разговор в поле конкретных предложений, зазывая участников круглого стола к свободному микрофону. Первым его взял Евгений Савченко, ныне почти рядовой общественник, а в прошлом — генерал-лейтенант полиции, начальник регионального управления Госнаркоконтроля и министр общественной безопасности Челябинской области. Он быстро и четко говорит о том, что городу не хватает народных дружин. А потом, поглядывая на представителей силовых ведомств, подчеркивает, что министерство общественной безопасности области неоднократно уточняло у силовиков, будет ли востребована помощь общественных объединений, того же казачества.

«И никто не сказал, что такая потребность есть. Коллеги, а ведь она есть, как показывает наш сегодняшний разговор. Мы услышали, что вы можете обеспечить порядок, но за счет сокращения нарядов в спальных районах, — Евгений Савченко кивает Дмитрию Блинову, — В том же Оренбурге одно из подведомственных учреждений привлекает казаков, на возмездной основе. А у нас есть дружины, но нет поддержки и востребованности».

— «Дружины!, — вмешивается Владимир Майоров, председатель Общественного совета при ГУ МВД, один из авторов инициативы про запрет на алкоголь на Кировке — Я видел дружину одного из челябинских университетов. Там 25 дружинников, из которых только 3 — это парни. Давайте посмотрим на опыт казачьих регионов, Краснодара например. Там в аэропорту — казаки, в общественных пространствах — казаки. И это очень дисциплинирует народ. Почему бы челябинским казакам не походить по ночной Кировке? Привели бы в порядок молодежь, что упивается там. Мы махнули рукой, а надо встряхнуться. У нас на все хватает сил только на бумаге», — в этот момент силовики-полковники внимательно посмотрели на Майорова.





Евгений Савченко поддержал Майорова цифрами, согласно которым казачеству область выделяет 300-600 тысяч рублей поддержки на различные мероприятия, в то время как в заинтересованных регионах тратятся сотни миллионов на возмездную поддержку, страхование и другие расходы. Но экс-чиновник подчеркнул, что буквально два дня назад Алексей Текслер подписал постановление о выделении казачьим обществам земель в аренду без торгов.

«Вот и давайте казакам землю выделим. На Кировке. И сразу порядок будет», — Александр Одольский, директор КРК «Мегаполис», владеющего неколькими заведениями на главной пешеходной улице Челябинска, невозмутимо включает свой микрофон, — Запретительные меры не будут вводиться, это озвучено на уровне правительства области. Но прогулочный центр города, в который включена Кировка и теперь уже новая набережная требует внимания. Мы следим за порядком в своих заведениях, но не можем контролировать ситуацию на улицах, это в ведении МВД, тем более что силы, как вы говорите, есть. С коллегами-рестораторами предлагаем наводить порядок не запретительными мерами или ограничениями, а привлечь к вопросу оператора — МАУ «Горсад имени Пушкина». Они взимают арендную плату, убирают мусор, следят за растениями. Так почему бы им не наладить отношения с ЧОПами, Росгвардией или общественными организациями. А мы готовы вносить ежемесячные платежи».

Все предложения Общественного совета будут оформлены в протокол и письмами отправлены в городскую и областную администрацию. Только казачьих обществ в списке подписавшихся не будет, они в день проведения круглого стола были на областном празднике. Николай Дейнеко подытожил заседание, отметив, что все собравшиеся играют на одной стороне. И пожелал участникам сил и терпения.

«Николай Михайлович, сил у нас хватит», — завершил встречу уверенным утверждением Дмитрий Блинов.

Хотелось бы в это верить...