Земля оказалась во власти магнитной бури 5 августа

Ее сила постепенно снижается

Челябинцев ждут головные боли, слабость и плохое самочувствие — все потому, что планету накрыло очередной магнитной бурей. Об активности солнца предупреждают сотрудники лаборатории солнечной астрономии.

Так, 5 августа магнитная буря достигнет уровня G1, что считается низким показателем, но метеозависимые люди смогут ощутить ее воздействие. Причиной бури стало облако плазмы, накрывшее планету еще вчера, 4 августа.

Также в лаборатории отметили, что после месячного перерыва на Солнце возобновляется активность. Сильных бурь пока не ожидается.