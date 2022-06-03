Земли епархии вернут в собственность Челябинска

Ревизию невостребованных участков проведут в мэрии

В Челябинске в муниципальную собственность вернут невостребованные местной епархией земли. О необходимости ревизии участков и проектирования будущих храмов в городе глава Наталья Котова рассказала на встрече в митрополитом Челябинским и Масским Алексием. В своем Телеграм-канале глава города поделилась деталями встречи.

«Провела встречу с Высокопреосвящейнейшим Алексием, митрополитом Челябинским и Миасским. Обсудили важные вопросы и договорились о сотрудничестве по новым направлениям. В частности, начнется ревизия земельных участков, которые были ранее предоставлены для строительства храмов», — пояснила Наталья Котова.

Она уточнила, что по результатам проверки специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию составят подробную карту-схему. В нее внесут все действующие, строящиеся и планируемые к строительству храмы. Наталья Котова пояснила, что возводить новые храмы будут с учетом мнения прихожан Челябинской епархии.

«Достигнута важная договоренность о возврате в муниципальную собственность участков, переданных ранее, в которых у Епархии нет потребности. Обсудили планы по комплексному развитию территорий города», — резюмировала мэр.