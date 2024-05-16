«Зеленый марафон» уже через две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

Регистрация на забег продолжается

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Одиннадцатый по счету «Зеленый марафон» Сбера в этом году состоится 1 июня, в День защиты детей, в 61 городе России. В Челябинске спортивно-благотворительный праздник пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Это излюбленное место для прогулок жителей и гостей Челябинска, расположенное в самом центре города среди вековых сосен. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии «Зеленого марафона» предлагаем вспомнить самые интересные моменты предыдущих лет.

Рекордное количество гостей

В 2023 году на площадке «Зеленого марафона» в Челябинске собралось рекордное количество участников. На дистанцию вышли более 2700 спортсменов, а всего праздник посетили 5000 человек. В целом в 60 городах России на забег зарегистрировались 110 тысяч участников.

Железный предок СберКота

В 2014 году в рамках «Зеленого марафона» Сбербанк подарил городу декоративную скамейку, которая размещена в парке им. Ю. А. Гагарина. В центре скамейки сидит кот, а с краю «прорастает» яблоня с зеленым яблочком. Многие сотрудники и клиенты банка шутят, что кот — это предок СберКота, который появился только в 2017 году.

52 тысячи деревьев

Именно столько высадили сотрудники Челябинского отделения Сбербанка в 2021 году в преддверии «Зеленого марафона». Некоторые посадки проходили небольшими объемами на территории садиков, подшефных детских домов и медучреждений, другие — исчислялись тысячами саженцев. Одной из самых масштабных акций стала высадка целой сосновой рощи из 10 тысяч деревьев в Магнитогорске.





Трехлетние гонщики

В 2019 году на старт вышли маленькие воспитанники детской спортивной школы беговелов. На специальных велосипедах без педалей трехлетние малыши проехали на скорость дистанцию 100 метров.

Сразу три площадки

2021 год стал уникальным с точки зрения географии марафона в Челябинской области. Он прошел одновременно на трех площадках: в парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске, экологическом парке в Магнитогорске и национальном парке «Таганай».

Спорт и развлечения

Для всех участников «Зеленого марафона» ежегодно проводится праздничная программа и спортивно-развлекательные активности. Например, в прошлом году гости мероприятия могли попрактиковаться в йоге или поучаствовать в номерах уральских стронгменов. Для зрителей и болельщиков работали зоны развлечений, где можно было угоститься мороженым, создать свой лимонад, сделать яркие снимки в фотозонах, поиграть в гольф и большую дженгу, поучиться жонглировать и принять участие в творческих мастер-классах.

«„Зеленый марафон“ Сбера — это больше, чем просто спортивный забег, это еще и добрый семейный праздник. Каждый год мы стараемся продумать программу таким образом, чтобы вовлечь жителей региона в культуру спорта, здорового образа жизни и социальной ответственности. В этом году забег вновь станет одним из самых массовых мероприятий нашей страны. Мы очень рады, что список городов-участников постоянно расширяется, и теперь „Зеленый марафон“ проходит на всей территории работы Уральского Сбера — в каждом регионе Уральского федерального округа и в Республике Башкортостан»,— отмечает вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Забег будет благотворительным. Собранные средства направят на организацию специальных занятий по подготовке к школе детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства.

«Наш праздник — отличная возможность показать детям важность заботы о своем здоровье, об окружающей среде и о тех, кто нуждается в поддержке. „Зеленый марафон“ — это не только спортивный, но еще и социальный проект. Мы проведем наш забег вместе с благотворительным фондом Сбербанка „Вклад в будущее“. Все средства от забега поступят в фонд и будут направлены на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства»,— говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

Регистрация на 11-й «Зеленый марафон» Сбера продолжается. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

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